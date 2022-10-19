В МИД России раскрыли судьбу посольств в странах Запада МИД РФ: Москва не планирует закрывать представительства в западных странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не планирует закрывать диппредставительства в странах Запада, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов. В разговоре с РИА Новости дипломат также подчеркнул, что в данный момент об увеличении дипломатического состава РФ в западных государствах речи не идет.

Таких планов нет, — заявил Иванов.

По словам Иванова, у РФ и так осталось минимальное количество дипломатов в западных государствах.

Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать, — отметил Иванов.

11 апреля Хорватия объявила о высылке 18 дипломатов РФ и шести сотрудников посольства в Загребе. Российскому послу Андрею Нестеренко была вручена соответствующая нота. При этом власти страны отказались организовать вывозной рейс для объявленных персонами нон грата российских сотрудников дипмиссии и членов их семей.

В ответ на это МИД России объявил персонами нон грата пятерых хорватских дипломатов. Послу Хорватии в РФ Томиславу Цару была заявлена нота протеста в связи с обвинением российской стороны в военных преступлениях на Украине и сокращением численности российских представителей дипмиссии в Загребе.