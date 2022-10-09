МИД РФ: Москва не отказывается от посредников на переговорах с Киевом

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг на переговоры с Украиной. Посредничество предлагают многие страны, сообщает ТАСС.

Полищук отметил, что Россия сама с 2014 года выступала в качестве посредника по переговорам Киева и Донбасса в плане выполнения Минских соглашений.

Сейчас уже понятно, что все эти годы Киев тянул время и готовился к решению конфликта в Донбассе силовым путем. В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся, — сказал представитель МИД.

Дипломат отметил, что те страны, которые хотят быть посредниками в переговорах между Россией и Украиной в первую очередь должны убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году. Представитель МИД отметил, что Москва готова к переговорам, но выбор жителей новых регионов России при этом обсуждать не собирается.

Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится, — отметил дипломат.

Россия никогда не отказывалась от переговоров и в конце февраля ответила на просьбу Киева начать переговорный процесс, напомнил Полищук. На тот момент Киев готов был доказать свой нейтралитет, безъядерный и безблоковый статус, а также демилитаризацию и денацификацию в обмен на безопасность страны. Но как только проект договора стал приобретать четкие формулировки, Киев прервал переговоры, вероятно, действуя по указанию западных кураторов, которым мир на Украине не нужен.

Позицию президента Украины Зеленского, подписавшего указ о запрете вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным представитель МИД назвал «абсолютно неконструктивной»

Она лишена здравого смысла и не отвечает интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева, — резюмировал Полищук.

Ранее сообщалось, что власти Турции планируют устроить переговоры между Россией и Западом по украинскому вопросу. Соответствующее распоряжение о возможной дискуссии было передано в Вашингтон.