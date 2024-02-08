МИД РФ готов содействовать освобождению иностранцев из плена ХАМАС Богданов: Россия готова помогать с освобождением иностранцев из плена ХАМАС

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Другие страны обращаются к России за помощью в вызволении их граждан из плена ХАМАС, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова содействовать этому процессу.

Российский дипломат добавил, что Кремль ждет информацию по возможной сделке Израиля и палестинского движения об освобождении удерживаемых лиц и готов подключиться к ее работе. Кроме того, Россия намерена предоставить площадку для переговоров ХАМАС и израильской стороны, подчеркнул Богданов.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил продолжение помощи заложникам на Ближнем Востоке с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. По словам российского лидера, Москва делает все возможное для помощи заложникам. Так, МИД РФ ведет работу «через политическое крыло ХАМАС». При этом он подчеркнул, что помощь предоставляется не только россиянам, но и гражданам других стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке.

До этого вызволенная в ноябре прошлого года из плена ХАМАС россиянка Елена Труфанова попросила власти РФ приложить усилия к освобождению ее сына. Она отметила, что мужчина до сих пор остается в Газе. Женщина выразила уверенность, что международное влияние Москвы поможет в этом вопросе.