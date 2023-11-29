МИД РФ пригрозил ответом на враждебные шаги Молдавии Захарова: МИД РФ готовит ответ на решение Молдавии присоединиться к санкциям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва даст ответ на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская сторона расценивает действия Кишинева как очередной враждебный шаг. Трансляция выступления ведется на официальном YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется, — сказала дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Также, по словам молдавского лидера, Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России и теперь страну нельзя «шантажировать газом». Санду пояснила, что Молдавия сделала запасы и, соответственно, может обеспечить граждан и предприятия природным газом.