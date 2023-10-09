МИД РФ анонсировал трехсторонние переговоры с Арменией и Азербайджаном Галузин: главы МИД РФ, Армении и Азербайджана могут встретиться 12 октября

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Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана могут провести трехсторонние переговоры 12 октября в Бишкеке на саммите стран СНГ, заявил в беседе с РБК замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Баку уже дал согласие на проведение встречи, ожидается ответ от Еревана.

Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ. Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах, — сказал Галузин.

Он подчеркнул, что союзнические отношения с Арменией и Азербайджаном определяют особенную роль России как посредника в урегулировании конфликта. Замглавы МИД РФ уточнил, что Москва готова продолжать свою миссию в качестве посредника в полном соответствии с трехсторонними договоренностями.

5 октября Минобороны России сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трех районах Карабаха. При этом в ведомстве подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе. Так, они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Ханкенди, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность и гуманитарные права мирного населения.

19 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. На следующий день представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.