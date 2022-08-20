МИД РФ анонсировал ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния продолжает наступление на «российское присутствие» в этой стране, после того как Бухарест объявил о высылке российского дипломата. По ее словам, Москва даст адекватный ответ на действия румынского правительства.

В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях "persona non grata" объявлен еще один сотрудник нашего Посольства в Бухаресте — как обычно без оснований, под надуманными предлогами. <...> Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно, — приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что действие румынских властей является шаблонным и оно демонстрирует «предельную лояльность западным корпоративным установкам».

В МИД Румынии ранее объяснили, что решение о высылке российского посла было принято в связи с несовместимостью его деятельности с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Более подробную информацию внешнеполитического ведомство страны не дало.

12 августа власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему было предписано в семидневный срок покинуть страну. Ведомство обвинило российского диппредставителя в деятельности, «противоречащей положениям Венской конвенции о дипотношениях».