МИД порекомендовал россиянам быть осторожными за границей МИД порекомендовал россиянам быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны

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МИД России советует россиянам проявлять особую осторожность при планировании поездок в недружественные страны, следует из распространенного комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она добавила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно уехать из России «лицемерны и двусмысленны».

МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны, — говорится в публикации на сайте ведомства.

В конце марта Россия включила Венгрию в список недружественных стран после того, как Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями и с того момента вынужден строго их исполнять. Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Венгрия ведет прагматичную политику и пытается защитить свои интересы на фоне украинского кризиса, однако, как бы то ни было, Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя.

Ранее Минфин и МИД России предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В феврале Россия была включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.