МИД рассказал о попытках подстроить ДТП с российскими дипломатами Замглавы МИД Иванов: Москва фиксирует попытки агрессивных действий в отношении российских дипломатов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва фиксирует попытки подстроить ДТП с российскими дипломатами и поджечь посольства России в ряде стран Запада. Такие инциденты в отношении российской стороны допускаются вопреки международным обязательствам, которые брали на себя западные государства, отметил он в интервью с ТАСС.

Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям, — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что на Западе много раз пытались поджечь здания российских посольств и консульств, на их территорию прилетали бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы.

Ранее Иванов отмечал, что государства Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России. По его словам, ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. При этом оформление многократных виз для россиян сведено практически к нулю, добавил он.