МИД рассказал о новом фронте Запада против России Грушко рассказал о новом фронте Запада против России

Фото: МИД РФ

Александр Грушко

Южный Кавказ также объявлен полем геополитического противостояния Запада с Россией, заявил NEWS.ru заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, Брюсселем и Вашингтоном движет примитивный интерес выдавливания России из региона.

Запад в своей гибридной войне против России открывает дополнительные к Украине новые фронты. Южный Кавказ также объявлен полем геополитического противостояния с Россией. Здесь Запад не преследует цели мира и безопасности. Брюсселем и Вашингтоном движет примитивный интерес выдавливания России из региона. Надеюсь, что те, кто явно занимается вопросами безопасности и в Азербайджане, и в Армении, это прекрасно понимает, — заявил Грушко.

По словам дипломата, для Москвы важно, чтобы проблемы между Баку и Ереваном решались.

Россия будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы в полной мере были выполнены все элементы трёхстороннего заявления, достигнуты конкретные результаты, которые привели бы к долгосрочному миру в регионе, — подчеркнул Грушко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан — в «оккупации» своих территорий в Карабахском экономическом районе.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления своего французского коллеги. Глава государства сказал, что в высказываниях политика нет понимания хода самого конфликта. Кроме того, добавил президент, заявления Макрона демонстрируют, что он не обладает информацией о позиции сторон.