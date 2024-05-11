МИД раскрыл, как Россия ответит на провокации стран Прибалтики МИД России пообещал асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

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Ответ России на провокации стран Прибалтики будет асимметричным, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Он обратил внимание, что российские дипломатические миссии в регионе работают в крайне сложных условиях. Это обусловлено ограничениями, введенными Вильнюсом, Ригой и Таллином.

Сегодня наши дипмиссии в странах Прибалтики работают в крайне сложных, по сути, осадных условиях. Функционирование дипмиссий серьезно осложняют введенные Вильнюсом, Ригой и Таллином незаконные ограничения, — заявил Беляев.

Он добавил, что уровень дипломатических отношений с Прибалтикой опустился до временных поверенных в делах. Беляев напомнил, что Таллин вдвое сократил численность российского посольства в Эстонии. Он пообещал, что Москва «не останется в долгу».

Ранее Беляев заявил, что украинские войска активно используют поставляемое Великобританией вооружение при атаках на российские регионы. Он назвал Лондон одним из крупнейших военных поставщиков ВСУ. По словам дипломата, Британия активно лоббирует военные поставки Украине другими странами и стремится продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.