В МИД РФ раскрыли, каким будет ответ на «алмазные» санкции ЕС МИД России намерен ответить ЕС на санкции против алмазов, исходя из нацинтересов

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Введенные против российских алмазов санкции Евросоюза сильнейшим образом ударят по Бельгии, а не по России, Москва же при подготовке ответных мер руководствуется обеспечением своих интересов, заявил РИА Новости глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По его словам, сейчас в бельгийском алмазном лобби не скрывая обсуждают потерю тысяч рабочих мест и трети товарооборота.

Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны, — убежден дипломат.

Ранее Студенников заявил, что попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу. Он подчеркнул, что отказ ЕС от сотрудничества с Россией негативно сказался на промышленном производстве и конкурентоспособности европейских предприятий. В качестве примера он привел Бельгию, которая импортирует до 80% энергоресурсов.

Издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС ранее писало о признании Евросоюза в том, что европейское объединение испытывало серьезные трудности с введением антироссийских санкций. Как отмечалось, утверждение рестрикций происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран.