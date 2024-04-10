IT-компания Micro Focus из Великобритании попала под санкции России из-за услуг, которые предоставляет Киеву, сообщили в МИД РФ. Отмечается, что программное обеспечение этого предприятия помогало Украине собирать данные для ударов по российским объектам. В министерстве также подчеркнули «агрессивный антироссийский курс» Лондона.
Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов, — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.