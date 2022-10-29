Москва подготовит ответ на причастность Лондона к теракту в Черном море Захарова: МИД прорабатывает шаги в связи с участием Лондона в теракте в Черном море

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Министерство иностранных дел прорабатывает практические шаги в связи с возможной причастностью Великобритании к терактам в Черном море, заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, британские специалисты могли давать наставления украинским военным для ведения подрывной деятельности.

МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России, — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Также она рассказала, что российские военные располагают информацией о причастности Великобритании ко взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Ведомство направило предложение провести совместное расследование правительствам Дании, Швеции и Германии, однако от каждого из них получило отказ. Захарова выразила уверенность, что это все неспроста — европейским странам есть что скрывать.

Ранее в Минобороны России сообщили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

Захарова обвинила Великобританию в преступном лицемерии после атак беспилотников ВСУ в Севастополе. Она отметила, что британские специалисты участвовали в обстрелах города, а параллельно с этим посол страны в Москве Дебора Броннерт возложила цветы к Соловецкому камню по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.