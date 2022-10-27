МИД призвал Запад убедить Киев отказаться от «грязной бомбы» Захарова призвала Запад убедить Киев отказаться от «грязной бомбы»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Москва призывает Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от «опаснейшей авантюры» с ядерным шантажом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это может привести к необратимым последствиям и возможной массовой гибели мирных граждан.

Захарова напомнила, что Украина несколько месяцев обстреливала территорию Запорожской АЭС, рассчитывая на то, что обстрел должен был запустить цепочку мер, мероприятий и шагов Запада, которая бы поставила мир на грань ядерной катастрофы. По ее словам, Украине необходим был повод для того, чтобы убедить Запад в опасности ситуации, и в качестве такого повода выступали сперва ЗАЭС, а затем так называемая «грязная бомба».

Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». По данным РИА Новости, сотрудники украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.