МИД России призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Если бы Соединенные Штаты были заняты разрешением судеб своих граждан, арестованных в России, они бы не создавали «шумиху», заявил замдиректора ДИП МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга. Он призвал не спекулировать на теме обмена заключенными и заняться «реальным делом».

Чем больше в Вашингтоне у микрофона возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем меньше они ведут настоящую продуктивную работу. Если бы они были заняты разрешением судеб собственных граждан, им некогда было бы говорить. Призываем власти США не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, — заявил представитель МИД.

Также он потребовал отказаться от «бесперспективных попыток» оказывать давление на Россию и сосредоточиться на практической работе по установленному каналу. Нечаев подчеркнул, что других путей решения проблемы просто не существует.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан. Госсекретарь США Энтони Блинкен также изъявил желание обсудить тему заключенных с российским коллегой Сергеем Лавровым.