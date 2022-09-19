МИД РФ призвал решать все вопросы по «Сохнуту» в правовой плоскости

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Все вопросы, которые связаны с работой еврейского агентства «Сохнут», должны решаться в правовом поле. Другие оценки деятельности организации не имеют отношения к делу, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. В разговоре с РИА Новости он назвал спекуляциями заявления о политической подоплеке ситуации с «Сохнутом».

Были же контакты на самом высоком уровне, и было сказано, что это чисто юридический вопрос, — заявил дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что текущие вопросы касательно работы «Сохнута» рассматриваются «по линии наших юридических структур, министерств юстиции».

Деятельность агентства «Сохнут» связана с репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работой с еврейскими общинами, а также с организацией образовательных курсов и программ для молодежи. Штаб-квартира еврейской организации находится в США.

Ранее главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнута». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. Также стало известно, что «Сохнут» начал разрабатывать план по релокации московского офиса.