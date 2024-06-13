МИД прекратил практику изъятия паспортов на границе МИД России: транслитерация не является основанием для изъятия паспорта

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Разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не являются поводом для изъятия загранпаспортов у россиян, сообщили в МИД России, передает РБК. В ведомстве отметили, что это не является ошибкой.

Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, — сообщили агентству.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.

Ранее пограничники в московском аэропорту Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны на отдых в Турцию из-за буквы «ё» в фамилии. В документе была написана фамилия Деденёва, тогда как в системе миграционного учета девушка указана как Деденева. При этом туроператор, оформивший путевку, отказывается возвращать деньги за поездку.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что во фракции предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте. По его словам, все дело в двояких случаях написания фамилии, имени или отчества. Даванков привел в пример случай, как во время прохождения паспортного контроля в аэропорту пограничники отказали в пересечении границы из-за того, что у гражданки в российском паспорте прописано имя Алёна, а в заграничном паспорте — Alena вместо Alyona.