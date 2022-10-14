МИД предупредил о катастрофических последствиях столкновения России и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Рябков

Столкновение России и США как ядерных держав чревато катастрофическими последствиями, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что риск этого столкновения возрастает по мере вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине. Также Рябков провел параллели между сегодняшней ситуацией и Карибским кризисом 1962 года, активная фаза которого стартовала 14 октября.

Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями, — подчеркнул замглавы МИД.

По словам Рябкова, сейчас, как и в период Карибского кризиса, возникают ядерные риски. Он считает, что США, как и 60 лет назад, стремятся обрести решающее военно-стратегическое превосходство, что деструктивно влияет на стратегическую стабильность и международную безопасность.

Ранее Рябков сообщил, что Штаты на сегодняшний не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность. Подобная ситуация наблюдалась во время Карибского кризиса.

Осенью 1962 года международная обстановка обострилась на фоне угрозы войны между США и СССР. То, что впоследствии было названо Карибским кризисом, началось с развертывания Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. В ответ на это Москва разместила оружие на Кубе. Специалисты считают Карибский кризис высшей точкой холодной войны. Дата 14 октября 1962 года знаменательна тем, что именно в этот день американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал на Кубе позиции ракетных войск СССР.