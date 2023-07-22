МИД России пообещал наказать ответственных за убийство военкора Журавлева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственные за жестокую расправу над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым и ранения других журналистов понесут закономерное наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства России, всю меру ответственности разделят и те, кто передавал Украине кассетные бомбы.

Захарова добавила, что «киевский режим продолжает практику преступного террора». По ее словам, журналисты были выбраны целью атаки, поскольку они собирали материал для репортажа об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, — сказала дипломат.

В Минобороны РФ ранее подтвердили, что Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, когда группа журналистов попала под огонь ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки. Были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, приняв решение передать Украине кассетные боеприпасы, Вашингтон переступил все моральные красные линии.