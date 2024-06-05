МИД подтвердил поставки российской военной продукции в африканскую страну Лавров: Россия передаст Буркина-Фасо военную продукцию для укрепления обороны

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия продолжит поставки военной продукции в Буркина-Фасо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом страны Ибрагимом Траоре. По его словам, это поможет стране повысить обороноспособность и бороться с остатками террористов, сказано на сайте МИД РФ.

Развиваем военное и военно-техническое сотрудничество. Поставляем и будем это делать дополнительно продукцию военного назначения, которая обеспечит обороноспособность Буркина-Фасо и возможность подавления остатков террористических группировок, — сказано в комментарии для СМИ.

Также отмечается, что готовность Москвы к продолжению диалога с Уагадугу на высшем и высоком уровнях. Министр выразил поддержку правительству Буркина-Фасо в борьбе с терроризмом, полном восстановлении территориальной целостности страны и развитии социально-экономической сферы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо предложил российскому коллеге Сергею Лаврову поселиться на родине конголезского лидера Дени Сассу-Нгессо — в городе Ойо. Во вступительном слове на совместной пресс-конференции, он пообещал найти участок земли, чтобы построить дом.