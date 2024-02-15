Рябков подтвердил эпизодические разговоры чиновников из России и США Рябков: эпизодически чиновники США и РФ могут проводить переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Высокопоставленные чиновники США и РФ могут проводить эпизодические телефонные разговоры, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, во время таких контактов может обсуждаться в том числе ситуация вокруг Украины.

Эпизодически телефонные разговоры бывают. Высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США, — отметил Рябков.

Он добавил, что недавно связывались друг с другом помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом Рябков не уточнил, от какой стороны исходила инициатива.

Ранее Bloomberg писал, что в случае победы на президентских выборах Трамп принудит Украину начать мирные переговоры с Россией. Советники миллиардера планируют провернуть это вскоре после итогов президентской гонки. Кандидат на пост главы Белого дома хочет пригрозить Киеву прекращением военной помощи, чтобы добиться начала дипломатического урегулирования конфликта.

При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Трампу не стоит всецело верить по вопросам Украины. Сенатор подчеркнул, что республиканцы и демократы мало чем отличаются друг от друга — они занимаются продвижением интересов США.

До этого Reuters со ссылкой на российские источники сообщал, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.