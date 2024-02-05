МИД РФ ответил на выпады Парижа после гибели граждан Франции на Украине Захарова: гибель французов на Украине заставит общественность задуматься

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Гибель граждан Франции на Украине должна заставить французскую общественность задуматься об опасной политике Парижа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что в Москве обратили внимание на эмоциональные выпады «на грани фола» в адрес Москвы. По ее словам, возмущаясь гибелью соотечественников, французские чиновники цинично закрывают глаза на гибель мирного населения России.

Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах. Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма. Надеемся, что произошедшее заставит французскую общественность еще больше задуматься об оправданности контрпродуктивной и опасной линии собственного руководства в отношении конфликта на Украине, — говорится в сообщении.

О гибели двух граждан Франции и ранении еще троих ранее сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его словам, это были гуманитарные работники.

До этого стало известно о гибели двух наемников из Франции в ходе боевых действий на Украине. Убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар, которые попали под ракетный удар по пункту дислокации иностранных военных в Харькове.