МИД России ответил Вене на объявление персонами нон грата двух сотрудников МИД выразил протест послу Австрии из-за недружественных шагов Вены

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Австрии Вернер Альмхофер

Посол Австрии Вернер Альмхофер был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с решением Вены объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. В ведомстве акцентировали внимание на том, что недружественный шаг Австрии отягощает отношения, которые и без этого переживают кризисный период. Кроме того, решение наносит ущерб авторитету Вены, которая позиционирует себя как нейтральное государство, отметили в МИД.

11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике. Акцентировано, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, — говорится в сообщении.

В качестве ответной меры российская стороны объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии, добавили в МИД. Ему надлежит покинуть Россию до 18 апреля. При этом ответные меры РФ не исчерпаны, говорится в сообщении.

Ранее в Латвии одного из российских дипломатов объявили персоной нон грата. В МИД РФ заявили, что Москва ответит на это решение.