МИД ответил на идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия МИД России: любые меры в ядерной сфере должны рассматриваться в комплексе

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Любые предложения в сфере международной безопасности должны рассматриваться с учетом военно-политических реалий и учитывая другие факторы, заявили в российской МИД. Так в ведомстве прокомментировали инициативу Китая, призвавшего страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми, пишет РБК.

Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность, — сказали в ведомстве.

В феврале глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо заявил, что ситуация в сфере международной стратегической безопасности сталкивается с новыми вызовами. Он назвал «справедливыми и разумными» требования стран, не обладающих ядерным оружием, освободить мир от угрозы его применения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о том, что Россия может использовать ядерное оружие на Украине, являются «рассуждалками». Распространяют их, по словам представителя Кремля, западные СМИ. Он добавил, что не видит смысла комментировать эти заявления.