МИД ответил Молдавии на претензии по выборным участкам в Приднестровье МИД России надеется на конструктивный подход Молдавии по выборам в Приднестровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России призвал власти Молдавии к конструктивному подходу в связи с открытием в Приднестровье избирательных участков для проведения выборов президента России, заявила на брифинге представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выразила надежду, что Кишинев воздержится от деструктивных действий в этом вопросе.

Надеемся, что в Кишиневе восторжествует рациональный и конструктивный подход и молдавская сторона воздержится от деструктивных решений и действий, которые противоречат демократическим принципам и просто здравому смыслу, — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что избирательное право относится к фундаментальным правам человека и является одним из ключевых элементов любой демократической системы. По ее словам, остается непонятным, как создание условий для реализации такого права может нарушить принципы международного права и подорвать суверенитет Молдавии.

Ранее посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики. Это связано с сообщениями об открытии на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента России в марте.

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, на котором была принята резолюция с обращением к парламенту России. Приднестровские депутаты попросили Госдуму и Совет Федерации принять дипломатические меры для защиты региона в «условиях усиления давления» со стороны Кишинева.