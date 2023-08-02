МИД ответил, будет ли Россия контактировать с новыми властями Нигера Захарова: Москва начнет контактировать с Нигером, когда ситуация войдет в законное русло

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На сегодняшний день контакты России с Нигером невозможны, поскольку необходимо, чтобы ситуация в республике вошла в законное русло, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в первую очередь в стране необходимо обеспечить гражданский мир, законность и правопорядок

Мы сегодня и до этого выразили нашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы в стране была остановлена деградация ситуации. Необходима организация национального диалога для того, чтобы был восстановлен гражданский мир, была обеспечена законность правопорядка. Это первоочередные вещи, которые с нашей точки зрения должны быть предприняты и реализованы. А все остальное — после того, как ситуация войдет в законное мирное русло, — сказала Захарова.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке. По информации СМИ, поводом для мятежа послужило намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Солдаты закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны этим двум африканским странам. Власти Угудау и Бамако выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».