МИД отреагировал на предложение Британии помочь с «Северными потоками»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на предложение Великобритании помочь с расследованием предполагаемой диверсии на «Северных потоках». В своем Telegram-канале она назвала это «борьбой лис за права кур».

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщили в канцелярии премьера (Великобритании Лиз Трасс — NEWS.ru). Борьба лис за права кур, — написала Захарова.

В ночь на 26 сентября внезапно упало давление на одной из ниток «Северного потока — 2». Это произошло неподалеку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Представители оператора Nord Stream AG, в свою очередь, сообщили о падении давления на обеих нитках «Северного потока». Несколько стран уже заявили, что не исключают вероятность диверсии.

Через несколько дней Захарова подчеркнула, что инциденты на газопроводах произошли в зоне контроля американской разведки. Она напомнила, что еще в феврале президент США Джо Байден грозился «покончить» с «Северным потоком». По словам представителя МИД, это были не просто высказывания, а озвученные в виде угрозы задачи и цели.

Захарова призвала американские власти дать ответ относительно возможного выполнения этих угроз.