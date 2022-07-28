МИД опроверг обращение США по переговорам Лаврова и Блинкена насчёт обмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России опроверг информацию о том, что Вашингтон обращался в Москву по поводу переговоров Лаврова и Блинкена насчёт обмена арестованных американцев на Виктора Бута. Ведомство сообщило, что дальше сообщений в СМИ дело не зашло, пишет ТАСС.

Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную, — приводит агентство сообщение министерства.

Информацию о том, что глава Госдепа намерен провести переговоры с российским министром иностранных дел по поводу обмена баскетболистки Грайнер и экс-пехотинца Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута, озвучил сам глава ведомства Энтони Блинкен. По его словам, судьба американских граждан и их обмен на россиянина должна стать темой для диалога.

В США отметили особую заинтересованность в деле президента США Джо Байдена, который заявил о готовности к «экстраординарным шагам» в деле возвращения американцев. Виктор Бут в 2008 году был суждён на 25 лет в США по обвинению в незаконной торговле оружием.

Ранее американские чиновники выразили сомнения в том, что в ближайшее время им удастся вернуть баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за контрабанду наркотиков. Спортсменка признала свою вину в Химкинском суде.