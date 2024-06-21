МИД однозначно ответил на идею о безвизовом въезде в Россию Климов: МИД не поддерживает односторонний безвизовый режим с рядом стран

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МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею об одностороннем введении безвизового режима для граждан некоторых дружественных государств, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это идет вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности.

Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан, — заявил Климов.

Он пояснил, что подобный прецедент лишил бы иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз. Кроме того, считает дипломат, односторонний безвиз нанесет ущерб авторитету России на международной арене. Климов объяснил это тем, что зачастую подобную практику применяют страны «пляжного» туризма, которые не играют большой роли в мировой политике.

Дипломат подчеркнул, что вопросы безопасности страны имеют больший приоритет, чем любые возможные положительные эффекты для туристической индустрии. Это особенно актуально в условиях проведения СВО, добавил Климов.

Ранее Климов заявил, что для реализации идеи о выдаче иностранцам виз по прибытии в Россию потребуется открыть круглосуточные консульские пункты. Для их работы, отметил он, потребуются средства из госбюджета.