МИД оценил итоги консультаций с США в Стамбуле Замглавы МИД РФ Рябков: консультации с США в Стамбуле были полезными, но тяжелыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и США намерены и дальше проводить консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом он отметил, что прогресс по итогу работы в Стамбуле был минимален и касался по большей части второстепенных вопросов. По словам Рябкова, Москва оценивает прошедшие консультации как полезные, но трудные, передает РИА Новости.

Разговор был деловой, прогресс минимален и, по большому счету, он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются и функционирования загранучреждений и визовых дел, и ротаций персонала, продвижения нет, — сказал замглавы МИД РФ.

Обе стороны намерены продолжать проводить консультации, уточнил Рябков. Дальнейшие встречи, заметил он, будут проходить уже в следующем году. Пока нет никакой конкретной информации ни по срокам, ни по договоренностям относительно их места.

Встреча по нормализации работы посольств состоялась в Стамбуле в прошлую пятницу.

Накануне стало известно, что Вашингтон пригласит Москву на заседание Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое состоится в 2023 году в Сан-Франциско. Высокопоставленный американский представитель форума Мэтт Мюррей напомнил, что Россия является одним из 21 члена объединения.