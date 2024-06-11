МИД объяснил приостановку договора о сотрудничестве с Ираном МИД РФ: договор о сотрудничестве с Ираном приостановили из-за проблем у Тегерана

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Договор о сотрудничестве России и Ирана является стратегическим решением властей обеих стран, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, процесс работы над документом поставили на паузу в связи с проблемами у Тегерана, но ее завершат.

Оно (решение о подписании нового договора. — NEWS.ru) никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, — отметил дипломат.

Ранее Евросоюз объявил о введении санкций в отношении девяти физических и юридических лиц Ирана. Поводом для новых ограничений стали обвинения в сотрудничестве Ирана с Россией и, в частности, оказании помощи в военной сфере. Совет ЕС заявляет, что РФ использует на Украине беспилотники иранского производства.

Ранее с аналогичными претензиями о военной поддержке России к Ирану обратились страны G7. Государства «Группы семи» осудили сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере и призвали Иран отказаться от содействия с российской стороной в данном вопросе.

До этого Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» Shahed Aviation Industries, а также трех генералов, которые, по мнению ЕС, связаны с поставкой БПЛА в Россию. При этом и Москва, и Тегеран отрицают обвинения и в целом передачу вооружений.