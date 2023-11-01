МИД обратился к россиянам, находящимся на территории сектора Газа МИД призвал находящихся в Газе россиян озаботиться личной безопасностью

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Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства. В связи с этим сотрудники МИД призвали россиян принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности и следовать рекомендациям дипмиссий.

Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой. Вновь призываем российских граждан принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, внимательно следить за сообщениями МИД России и российских дипмиссий, — говорится в сообщении министерства.

Российская сторона передала всю информацию, касающуюся эвакуации, странам, задействованным в соответствующем процессе, добавили в министерстве. Работа по данному вопросу будет продолжаться. В ведомстве также уточнили, что поступает информация о переходе через погранпункт «Рафах» иностранных граждан, в основном работников международных структур.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что в списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек. Свыше половины из них являются гражданами РФ. Она также отметила, что россияне, еще не отправившие соответствующую заявку, по-прежнему могут это сделать. Тогда их добавят в список на эвакуацию.