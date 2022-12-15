МИД: новую концепцию внешней политики России обнародуют в начале 2023 года

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы». По его словам, которые приводит РИА Новости, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России в ближайшие шесть лет.

Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать, — сказал Дробинин.

Он напомнил, что новый текст концепции принципиально одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты. В скором времени этот документ будет в очередной раз рассмотрен на уровне Совета безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции концепции внешней политики РФ проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.

О внесении изменений в Концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.