В МИД допустили выход России из организации, работающей «на малых оборотах» МИД: Россия допускает выход из Арктического совета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва допускает выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам российского государства, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. По его словам, процесс работы совета сейчас происходит «на самых малых оборотах».

Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам, — сказал дипломат.

Арктический совет является межправительственной организация арктических стран. В ее состав входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Канада, США и Швеция. В 2021 году двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. Россия после истечения срока председательства передала полномочия Норвегии, это произошло 11 мая 2023 года в Салехарде в ходе 13-й сессии этой организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор предусматривал ограничения численности военной техники в Европе. РФ уведомила всех участников Договора о своем решении выйти из него. При этом руководство НАТО обращалось к властям России с призывом отказаться от выхода из ДОВСЕ и продолжить соблюдать его требования.