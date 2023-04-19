МИД России назвал «ничтожными» слова Японии об «оккупации Курил»

Фото: vk.com/ykurilsk

В России считают ничтожными заявления в японской «Синей книге по дипломатии» о «незаконной оккупации Курил», заявили РИА Новости в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что эти острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. По словам представителей министерства, Токио регулярно излагает в документах по внешней политике свои необоснованные территориальные претензии к России.

Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти, — сказали в МИД.

В ведомстве напомнили, что японская сторона использовала подобные формулировки и прежде.

МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконной японской территорией, на которую распространяется суверенитет страны и которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио считают данный вопрос самым серьезным из нерешенных в рамках двусторонних отношений. Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями».

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не приемлет формулировки Японии, согласно которым часть Курильских островов находится под «незаконной оккупацией». По его словам, Кремль регулярно знакомится с высказываниями подобного рода.