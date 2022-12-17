В МИД РФ отреагировали на отзыв лицензий у русскоязычных каналов в Молдавии Захарова назвала актом политической цензуры отзыв лицензий у русскоязычных каналов в Молдавии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишение шести русскоязычных телеканалов лицензии на вещание в Молдавии является беспримерным актом политической цензуры, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Кишинев этими действиями сознательно нарушает право на свободу доступа к информации для граждан страны и тем самым лишает русскоязычных жителей Молдавии источников новостей.

Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, — сказала Захарова.

Она призвала международные профильные организации обратить внимание на этот инцидент, дать ему оценку и принять соответствующие меры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила решение чрезвычайной комиссии о приостановке и лишении лицензий русскоязычных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV в стране.

Этот шаг правительство обосновало «недобросовестным освещением» этими телеканалами событий в республике, а также на Украине, в связи с чем, по мнению молдавских властей, возникал риск дезинформации для местного населения.

Майя Санду со своей стороны отметила, что защита национального информационного пространства является «важным шагом» по предотвращению попыток дестабилизации, которые запущены людьми, «попадающими под международные санкции».