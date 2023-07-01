Страны НАТО используют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Кроме того, по его словам, Договор часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.