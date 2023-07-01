Страны НАТО используют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Кроме того, по его словам, Договор часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.
США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства и реализации своих амбиций. <...> Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные, — сказал дипломат.