МИД: Москва отреагирует на задержание Конощенка в Эстонии Замглавы МИД Иванов заявил, что Россия отреагирует на задержание гражданина РФ в Эстонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва отреагирует на задержание в Эстонии россиянина Вадима Конощенка, совершенное по запросу США, заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов. Произошедшее в России считают неприемлемым, подчеркнул он. Иванов напомнил, что задержание российских граждан за границей происходит уже не в первый раз. Посольство в Эстонии запросит консульский доступ к Конощенку, передает РИА Новости.

Сегодня они объявили, я думаю, что посольство проинформирует, получили они уведомление. Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснять, так что, конечно, будем работать, — заметил замглавы МИД РФ.

Россия, заметил Иванов, сейчас не обладает информацией, кроме «каких-то заявлений». В Москве пока не видели официальных бумаг.

Ранее стало известно, что США добиваются экстрадиции из Эстонии гражданина России Вадима Конощенка, которого 27 октября задержали на эстонско-российской границе. Россиянина в США считают сотрудником разведки, однако доказательств этого не приводится в обнародованных материалах суда.

Также в документе говорится, что Конощенок называл себя «полковником» ФСБ, имеется фотография мужчины в форме полковника спецслужбы. В то же время под стражу в США взяты некие Алексей Брайман, имеющий постоянный вид на жительство, и Вадим Ермоленко, имеющий американское гражданство.