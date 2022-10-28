МИД: Латвия и Эстония заблокировали удобрения из России для бедных стран

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Большая часть удобрений, которые Россия должна была поставить в беднейшие страны, была заблокирована в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, сообщает пресс-служба МИД России. Руководство этих европейских стран не дает согласия на отправку удобрений по линии ВПП ООН. Речь идет о 300 тысячах тонн продукции.

Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что главная причина возникшей ситуации — односторонние западные санкции. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя об отмене ограничений на поставку удобрений, де-факто они продолжают действовать.

Суммарно Россия направила в страны Африки и Азии более 10 млн тонн зерновых, уточнили в МИД. До конца года этот показатель может быть увеличен до 50 млн тонн.

До конца года готовы поставить на экспорт около 30 миллионов тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 миллионов тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 миллиона тонн зерновых (77% — пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%), — сообщает пресс-служба ведомства.

26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку. В ходе совместной пресс-конференции с премьером Румынии Николае Чукэ он обратился к Москве с призывом обеспечить бесперебойные поставки продовольствия нуждающимся странам.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. По его словам, часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну.