МИД: говорить о создании военной базы РФ в Херсонской области рано

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорить о создании российской военной базы в Херсонской области преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на то, что слышит об этом впервые, передаёт РИА Новости.

Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу, — сказал замминистра.

Накануне сообщалось, что власти Херсонской области намерены просить российское руководство о размещении военной базы в регионе. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что это жизненно необходимо и будет гарантом безопасности для жителей.

Ранее в ВГА подчеркнули, что область не будет сворачивать с курса на интеграцию в Россию. Возвращение под контроль Киева исключено. Также там отметили, что русский язык получит статус государственного наравне с украинским и на него будет переведён документооборот.