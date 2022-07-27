«Дым от воскурений»: Захарова показала, как Лаврова угостили кофе в Эфиопии Лавров встретился с главой МИД Эфиопии Меконненом и выпил с ним традиционный кофе

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров встретился с африканским коллегой Демеке Меконненом

Глава российского дипведомства Сергей Лавров продолжает пятидневное турне по африканским государствам. В рамках него он посетил МИД Эфиопии, где встретился с африканским коллегой Демеке Меконненом и поучаствовал в традиционной церемонии приготовления кофе. Видео опубликовала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

После этого Лавров провел с Меконненом краткую встречу. В ходе нее обсуждалась международная, региональная повестка дня и двустороннее сотрудничество.

Лавров участвует в пятидневном турне по африканским государствам с 23 июля. Он уже посетил Египет, Уганду и Республику Конго. Из Эфиопии он направится в Ташкент для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщал, что в ходе своего визита в Аддис-Абебу намерен встретиться с представителями Африканского союза, чтобы обсудить подробности проведения следующего саммита Россия — Африка. Предполагается, что он пройдет в этот раз в дипломатической столице страны.