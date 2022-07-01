МИД Болгарии отклонил протест РФ на высылку сотрудников посольства в Софии

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Элеонора Митрофанова

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед Москвой вопрос о закрытии российского посольства в Софии, поскольку ее недавнее обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано, пишет РИА Новости. Митрофанова добавила, что ответственность за последствия этого шага ложится на болгарские власти.

Намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве, — говорится в заявлении Митрофановой.

Ранее тогдашний премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов, заявив, что Болгария подозревает их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Заявление вызвало дипломатический скандал. Петков был вызван для объяснений в парламент Болгарии.

На заседании уже экс-премьер заявил, что не сам лично принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, решение было основано на «трёх докладах» агентства нацбезопасности и отчёте МИД. После этого Элеонора Митрофанова предупредила о том, что эти действия болгарских властей не могут остаться без последствий и Москва «примет очень решительные меры» вплоть до полного разрыва дипломатических отношений. В ЕС такой шаг назвали непропорциональным, пригрозив усугублением изоляции России.