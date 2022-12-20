МИД: более 60 россиян отбывают наказание в США несправедливо МИД России: более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям

Фото: shutterstock

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, люди находятся «по сути в заложниках».

Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек, — сказал Вершинин.

По его словам, Вашингтон много лет практикует охоту за россиянами по всему миру и добивается их задержания по ложным обвинениям с целью экстрадиции в США. Там суды «штампуют» им длительные тюремные сроки, исчисляемые десятками лет, считает Вершинин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что эта тенденция в последнее время лишь усиливается. В этой связи он призвал выезжающих за рубеж взвешивать риски, особенно если россияне собираются провести время в недружественных странах. Вершинин отметил, что это касается тех, кто потенциально может быть интересен спецслужбам и правоохранителям США. Конкретных примеров дипломат не привел.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что его ведомство, посольство России в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от продолжения работы по обмену заключенными. По его словам, переговоры по линии спецслужб никогда не прекращались, возможны новые обмены.