МИД Австрии вызвал постпреда России из-за фразы «Никакой пощады украинцам!»

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МИД Австрии вызвал постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова после его поста в Twitter со словами «Никакой пощады украинцам!», передает РБК. Ульянов удалил сообщение и объяснил, что имел в виду отношение властей Украины к собственному населению.

Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье, — заявили в австрийском министерстве.

Свой твит Ульянов изначально опубликовал в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью США за военную поддержку. Упреки украинской стороны в подстрекательстве к геноциду постпред назвал возмутительными и абсолютно неприемлемыми.

Подлая интерпретация, которая не имеет ничего общего со мной и моими словами. <...> Это означает, что Киев не заботится о собственном населении, когда категорически отвергает дипломатические усилия и концентрируется исключительно на накоплении западного оружия, — объяснился он.

Ранее Михаил Ульянов обвинил Украину в лицемерии из-за поставок зерна. По его словам, украинские сухогрузы, кроме одного, отправились в страны, которым не грозит голод. Дипломат раскритиковал власти Киева, которые ранее неоднократно заявляли, что их зерно необходимо для спасения от голода в бедных странах.