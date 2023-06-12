Медведев своеобразно поздравил россиян с Днем России Медведев опубликовал фото площади Независимости с поднятым флагом России в честь 12 Июня

Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопаcности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил граждан страны с Днем России, опубликовав фотографию площади Независимости в Киеве с поднятым там флагом РФ. Он подписал фотографию фразой: «Майдан Незалежностi — скоро площадь России».

Ранее российские космонавты с борта МКС обратились к соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, назвав его одним из самых важных праздников страны. В частности, космонавт Андрей Федяев в своем поздравлении подчеркнул, что россиянам неоднократно приходилось сталкиваться с трудностями, которые они преодолевали благодаря своей преданности Отчизне.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее в своем обращении к жителям приграничного региона в День России выразил уверенность, что близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома людей. Гладков отметил, что сейчас многие города стали временным домом для белгородцев, но они никогда не заменят им родного края.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем России военнослужащих, которые защищают страну и успешно отражают контрнаступление противника в зоне специальной военной операции. Парламентарий поблагодарил участников СВО за их мужество и отвагу.