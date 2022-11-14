Мэтр и друг России: в Госдуме высоко оценили новое назначение Кустурицы Депутат Соловьев назвал Кустурицу мэтром и другом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Сербский режиссер Эмир Кустурица является мэтром и другом России, так в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев отреагировал на новость о том, что кинодеятель стал президентом международного фестиваля «Дух огня» в Югре. По мнению парламентария, кинематографист своим творчеством доказал, что является национально-ориентированным культурным деятелем

Кинофестиваль «Дух огня» — площадка для раскрытия потенциала молодых талантливых кинематографистов. Для фестиваля такого высокого общероссийского уровня приглашение международно известного режиссера, друга нашей страны — правильное решение. <...> для нашей культуры участие мэтра — это высокая оценка его вклада в мировую и российскую культуру в частности, — отметил Соловьев.

Кроме того, депутат указал на то, что участие Кустурицы в кинофестивале — это стимул для молодых талантов «перенимать опыт, брать пример с его умения посвящать высокохудожественные произведения любви к своей родине», а также направлять все силы "на повышение духовно-нравственных основ, гуманизм и добро2.

При этом Соловьев признал, что в современных политических реалиях сотрудничество с европейскими государствами в сфере культуры в среднесрочной перспективе будет затруднено. Но, несмотря на это, по словам депутата, бóльшая часть человечества остается с величайшей культурой — индийской, китайской и другими, а значит, на этом направлении открываются очень хорошие перспективы сотрудничества.

Эти новые направления предоставят возможность качественно повысить уровень культурного обмена в сфере кинематографии, — заключил Соловьев.

В феврале Кустурицу назначили руководителем Театра Российской Армии. Тогда писатель, политик, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин заявил, что приветствует это решение министра обороны, при этом отметив, что «в России умные патриоты истреблены как класс, в театр Минобороны и поставить некого, кроме серба».