«Мы не волшебники»: Милонов об идее создать министерство счастья Милонов: работа депутатов по умолчанию должна приносить людям счастье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Работа сотрудников органов власти, в том числе депутатов, по умолчанию должна приносить людям счастье, заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов. Комментируя LIFE.ru идею создать министерство счастья в России, парламентарий подчеркнул, что это «метафизическая величина», которую невозможно измерить килограммами или вольтами. Он уточнил, что депутаты «не волшебники».

Милонов отметил, что хотелось бы, чтобы существовала волшебная таблетка, которая бы делала людей счастливыми. Он также призвал своих коллег задуматься, если в итоге их работа не приносит россиянам этого чувства.

Очень хотелось бы иметь волшебную таблетку для счастья. Счастье — это метафизическая величина, ее невозможно описать какими-то вольтами или килограммами. Но каждый из нас, кто работает в органах госвласти, должен понимать, что если его работа не приносит в итоге людям счастья, то, наверное, мы тогда не волшебники, — высказался депутат.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России необходимо создать министерство счастья. Выступая с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, спикер призвала «немедленно принять закон о всеобщем счастье». По ее словам, время, когда такое министерство будет создано, еще наступит.