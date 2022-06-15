«Место им в клетке зоопарка»: в ГД осудили осквернение памятника в Латвии Депутат Соловьев отреагировал на осквернение памятника

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Случайное» осквернение могилы трех советских офицеров в Екабпилсе в Латвии является скотством и фашизмом, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его мнению, замахиваться на тех, кто освобождал мир от фашизма, непостижимо.

То, что позволяют себе латвийские власти, это скотство и откровенный фашизм. Как можно даже замахиваться на священные имена и останки наших великих предков, освободителей Европы и всего свободного мира от гнета фашизма, — возмутился Соловьев.

Он уверен, что те, кто отдал распоряжение о сносе памятника советским воинам-освободителям и позволил разрыть и поднять останки героев, должны быть наказаны. Соловьев призвал фиксировать такие факты вандализма, чтобы проводить разбирательства на мировом уровне.

Все это требует самых жестких мер реагирования и самого серьезно разбирательства на уровне ООН. Самое главное, надо тщательно фиксировать все эти деяния, чтобы, не дай бог, люди, совершавшие все это, имели возможность встретить старость, как говориться, в белых перчатках, хотя их место очевидно вместе со зверьми, в клетке зоопарка, — резюмировал Соловьев.

Ранее мэр столицы Латвии Ремигиюс Шимашюс заявил, что памятник советским солдатам на Антакальнисском кладбище также будет снесен. Он отметил, что «наследие будет отложено, чтобы потом его можно было где-то экспонировать».