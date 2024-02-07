Меркачева сообщила о самоубийстве подвергавшегося пыткам заключенного Меркачева: подвергавшийся пыткам в иркутской ИК заключенный покончил с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в статье для MK.RU заявила, что в иркутской колонии (ИК-6) нашли тело осужденного Тахиржона Бакиева. Согласно официальной версии, он покончил с собой, однако Меркачева утверждает, что «настоящая причина его гибели — пытки».

Меркачева сообщает, что погибшего шесть лет назад признали виновным в хищении оружия, после чего отправили в ангарскую ИК-15, где в 2020 году произошел бунт. После бунта его вместе с другими заключенными этапировали в ИК-6 Иркутска. По словам правозащитника, в иркутской колонии в 2021 году Бакиев подвергся пыткам.

Два года назад его зверски, с применением швабры, изнасиловали. Много недель в реанимации, бесконечные дни и ночи, наполненные физической и психической болью, два года с калоприемником. И все два года Тахиржон молил помочь ему, — говорится в статье.

Она напомнила, что из-за пыток Бакиева возбудили два уголовных дела. Первое — в отношении руководителей колонии, которых обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Второе — против шестерых заключенных ИК-6, которых обвинили в насильственных действиях сексуального характера.

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