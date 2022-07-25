«Мерили по себе»: в Крыму объяснили попытку Киева подкупить летчиков РФ Сенатор Цеков о попытке Украины подкупить российских летчиков: «Мерили по себе»

Фото: Министерство обороны РФ

Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российских летчиков с целью хищения самолетов ВКС России, судит по себе, они считают, что все покупается и продается, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Комментируя данный инцидент, он напомнил, как Украина продает за границу поступившее оружие, что является сутью нынешней украинской политической верхушки и общества.

Они оружие продают за границу, причем оно, как сейчас становится известно, продается даже РФ, а то оружие, которое им поставляют, вообще не доходит до ВСУ. Оно продается где-то на этапе передачи. У них принцип «все продается и все покупается», как и ненависть к России и ко всему русскому, воспитывается с первых дней независимости Украины. На Украине все продается и все покупается и в сфере образования, культуры, здравоохранения, в работе государственных органов власти. Попробуйте там получить земельный участок в пользование, аренду или собственность без того, что ты не дашь взятку должностному лицу. Уровень коррупции на Украине зашкаливает. В этом случае они мерили по себе, они думали, что в России так же, — сказал Цеков.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали ее спецслужбы НАТО, основную помощь оказывала британская разведка. Российским летчикам за согласие участвовать в похищении боевых машин предлагали гонорар в размере $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.

Кроме того, силовики получили данные военных объектов ВСУ, по которым впоследствии нанесли удары. Украинская разведка, готовя угон российского самолета, сама раскрыла перед РФ схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, добавили в ведомстве.